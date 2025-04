Musetti-Berrettini, derby agli ottavi di Montecarlo: che hai fatto Lorenzo?

È derby azzurro a Monte Carlo! Lorenzo Musetti si aggiudica il match contro Jiri Lehecka, ribaltando uno svantaggio che sembrava ormai irrimediabile. Poi, la svolta nel secondo set, quando sotto 5-4 e con un piede nella fossa, indovina una serie di 11 punti consecutivi che valgono il 7-5. Da quel momento la gara prende tutta un’altra piega e premia il numero 16 al mondo, finalmente in grado di monetizzare gli errori del ceco (n. 28 Atp), scomparso gradualmente dal campo dopo un prepotente avvio di gara: 1-6, 7-5, 6-2 il finale. Musetti raggiunge dunque Matteo Berrettini agli ottavi di finale del Masters 1000 monegasco. Il Martello è infatti uscito vincitore dalla gara di martedì 8 contro il numero 2 al mondo Alexander Zverev: un incontro ad altissimo voltaggio che ha offerto due dei migliori scambi del torneo - amarissime le dichiarazioni del tedesco in conferenza stampa - . I due campioni del mondo in carica si affronteranno giovedì 10 aprile (orario da definire).