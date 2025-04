Internazionali d'Italia, Binaghi a lucido: "Sinner e non solo, grandi aspettative"

"Insieme a Sport e Salute abbiamo terminato di allestire il site, che farà di questa manifestazione un successo , quanto grande lo sarà dipenderà dai risultati sportivi, ma le premesse sono buone, e dalle condizioni meteo che sfuggono al nostro controllo. Stiamo già pensando ai giorni dopo, perché è dopo che viene il bello. Ci sono due modi per rapportarsi a queste manifestazioni, ci sono presidenti che amano la visibilità e pensano che queste manifestazioni siano il fine ultimo e che tutto sia finito dopo la finale, anche se lasciano qualche buco di bilancio, e poi ci sono quelli come noi che, al contrario, soffrono tutta questa situazione di visibilità e ritengono che queste manifestazioni siano il punto di partenza, lo strumento per essere i più bravi possibili in quella che è la mission dei dirigenti sportivi , ossia la promozione dello sport.

Credo sia giusto spiegare che questa non è l’unica grande manifestazione sportiva in Italia, che non utilizza un euro di fondi pubblici, ma tutto quello che resta nelle casse della Fitp viene speso per la promozione per fare in modo che i praticanti siano sempre di più. Le azioni su cui agiremo sono tre: serve la conoscenza, l’apprendimento e la pratica. Per questo utilizzeremo tutti i ricavi degli stranieri agli Internazionali per la promozione dello sport a scuola con i nostri progetti. Cosa mi aspetto dalla corsa alla presidenza del al Coni? Un mio caro amico, uno che mi vuole molto bene, mi ha spiegato, e alla fine gli ho dovuto dare ragione, che io non mi devo più occupare del Coni. Ho talmente tante cose serie da fare che devo cercare di selezionare. Noi abbiamo nel ministro dello Sport un riferimento straordinario da tutti i punti di vista", ha concluso Binaghi.