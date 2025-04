Berrettini-Musetti, derby a Montecarlo: orario, diretta e dove in tv

I precedenti

Musetti e Berrettini si affronteranno per la terza volta in carriera e il bilancio dei precedenti è di una vittoria a testa. Il primo incontro tra i due fu l'ultimo atto del torneo di Napoli del 2022, quando il numero 16 Atp si impose per 7-6(5), 6-2. Poi, la rivincita del Martello fu nella semifinale di Stoccarda nel 2024: 6-4, 6-0 il punteggio.

Dove vederla in tv e streaming

Il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti è in programma domani (giovedì 10 aprile) e, da programma, sarà il terzo match sul Court Rainier III dopo Draper-Davidovich Fokina (ore 11) e Altmaier-Alcaraz (a seguire). Ad ogni modo, la sfida tra i due azzurri sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv. In alternativa, sarà possibile seguire l'andamento live sul nostro sito.

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta