Musetti: "Voglio godermi il momento". Berrettini: "Non ho preparato bene la partita"

MONTE CARLO (Principato di Monaco) - Lorenzo Musetti torna per la seconda volta in carriera ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. Il tennista azzurro, salito al 14° posto in classifica, ha fatto suo il derby contro Matteo Berrettini , le sue parole a fine partita: "La partita è stata molto stressante, da un punto di vista nervoso, è la difficoltà di essere amici, compagni di squadra, viviamo tutti e due a Monte Carlo. Il pubblico era diviso a metà, tutto pari. Una delle sfide più difficili per me della stagione su un campo speciale. Sono stato bravo a gestire i nervi saldi fino alla fine. Sapevo che se avessi lasciato qualcosa a Matteo lui se lo sarebbe preso. Però sono stato molto solido, quindi sono veramente contento. Un posto in più in classifica (14°, ndr)? Non voglio pensarci. Voglio concentrarmi sulla prossima partita com la possibilità di andarci ancora più vicino alla Top 10. Voglio godermi il momento".

Le parole di Berrettini

Matteo Berrettini è intervenuto in conferenza stampa dopo la netta sconfitta a Monte Carlo nel derby contro Lorenzo Musetti. Il tennista romano ha dichiarato: "Non ho preparato bene la partita di testa, non mi è salita la giusta adrenalina. E una volta lì non sono riuscito a svoltare. Non do colpe al piede, Lorenzo è stato molto bravo e solido". Berrettini non cerca scuse: "No, non è il piede che mi ha fatto sbagliare. Mi fa male, ma non è quello. E' solo un fastidio che non mi aspettavo di dover affrontare, ma non è quello. Gli errori non sono arrivati da quello. E' stata una giornata no in tanti sensi, bisogna fare i complimenti a Lorenzo che ha giocato una partita molto solida tenendomi sempre lontano dal campo. Ho iniziato male e finito peggio. Una partita no sia di testa che di colpi, di tutto. Dispiace perché ci tenevo a godermela un po' di più, ma è andata così. Niente, voltiamo pagina. La stagione sulla terra è appena iniziata. E' ovvio che mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto godermi di più questa battaglia con Lorenzo, ma la cosa importante è che non mi sono fatto male. Prossimo torneo? Sono iscritto a Monaco. Se vado? Sì, confermo, oggi è giovedì, vado vado".