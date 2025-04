Musetti-Tsitsipas: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Ci si augurava un derby combattuto a Monte Carlo, dove Lorenzo Musetti ha superato agilmente il compagno di Nazionale Matteo Berrettini, fisicamente provato dal match con Sascha Zverev, con un doppio 6-3 che è valso l'accesso ai quarti di finale di Monte Carlo, replicando così il traguardo raggiunto l'edizione precedente del Masters 1000 monegasco. L'azzurro affronta ora il numero 8 al mondo Stefanos Tsitsipas, che agli ottavi ha travolto Nuno Borges per 6-1, 6-1. Un match che chiama il numero 16 Atp a dimostrare di avere ritrovato la condizione mentale che gli è servita a rimediare al pessimo avvio di gara contro Jiri Lehecka ai sedicesimi (1-7, 7-5, 6-2), vinta in rimonta come già all'esordio con Bu Yunchaokete (4-6, 7-5, 6-3). Insomma, il greco non soffre certo degli stessi acciacchi che hanno compromesso la prestazione del Martello, e per batterlo servirà pertanto il miglior Musetti.