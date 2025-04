Musetti rimonta, Tsitsipas si inchina: è semifinale a Montecarlo!

MONTE CARLO (Principato di Monaco) - L'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 i Monte Carlo continua! Il tennista carrarino accede per la prima volta in carriera alla semifinale del torneo del Principato (e di un 1000) dopo il grande successo in rimonta contro il campione uscente Stefanos Tsitsipas (numero 8 al mondo) per 1-6 , 6-3 , 6-4 dopo 2 ore e 21 minuti. Tatticamente Tsitsipas è stato padrone del 1° set in ogni frangente con Musetti impotente anche nei suoi turni di servizio, nel 2° è arrivata però la reazione del carrarino che piazza break e contro-break al greco mostrando grande fiducia dalla quale nascono anche colpi pazzeschi che minano la solidità del greco costretto al 3° set. La partita vive sul filo dell'equilibrio che si rompe al 7° gioco quando Tsitsipas piazza due doppi falli di cui uno su palla break per portare Musetti sul 4-3 e successivamente 5-3 dopo un perfetto game alla battuta! Lorenzo è cinico, chiude ed in semifinale affronterà l'australiano Alex De Minaur che ha demolito con un doppio 6-0 Dimitrov.

Terzo set: Musetti 6-4

Inizio equiibrato, nessuna palla break concessa nei primi tre game con il greco avanti 2-1. Terzo gioco thriller (9 minuti) e di carattere per Lorenzo che ai vantaggi salva 4 palle break (due graziate dall'avversario) e si porta sul 2-2.Dopo due game interlocutori ecco il primo momento di difficoltà di Tsitsipas nel set sul 30-40 dopo essere partito sul 30-0: non c'è bisogno di scambiare perché Stefanos commette doppio fallo per il break azzurro! Musetti è in fiducia, il greco no ed il parziale di punti recita 12-3 per il carrarino salito 5-3! Stefanos non molla, rimonta dallo 0-30 e firma il 4-5 con la partita che vive tutta sul turno di battuta di Musetti: cede il primo 15 ma poi piazza 4 punti consecutivi per trionfare!

Secondo set: Musetti 6-3 (46')

Inizio incoraggiante per Lorenzo che tiene il servizio a 15 e si procura due palla break sul servizio dell'avversario, Tsitsipas però le annulla entrambe tenendo la battuta (1-1). Le due occasioni mancate, soprattutto per bravura del greco, hanno un momentaneo contraccolpo negativo su Musetti che si trova a servire sotto 0-40 ma il carrarino reagisce: annulla le prime due , lo aiuta Tsistipas con la terza e poi ai vantaggi tiene il servizio per il 2-1. Continuano le difficoltà di Tsitsipas che si trova 15-40 nel suo turno dopo un incredibile smash sbagliato e Lorenzo non si fa pregare strappando la battuta al greco per il 3-1!

I successivi due game sono delle montagne russe perché Musetti dal 30-0 si fa rimontare perdendo il servizio ma Tsitsipas non concretizza e anche lui riperde il servizio con Musetti avanti 4-2. Questa volta l'italiano non trema e a 0 conferma il break per il 5-2. Tsitsipas tiene il suo servizio (5-3) ed è il momento della verità per Lorenzo che non tradisce e porta la partita al 3° set!

Primo set: Tsitsipas 6-1 (41')

Dopo il dominio di De Minaur con doppio 6-0 su Dimitrov va in scena il mathc tra l'italiano ed il greco. Avvio leggermente complicato per Tsittsipas che dal 40-0 tiene la battuta ai vantaggi ma poi ilm greco, sbloccatosi, strappa subito il servizio a Lorenzo (a 30) e conferma il break per portarsi sul 3-0 con Musetti che chiede l'intervento del trainer. Musetti prova ad entrare in partita salvando 3 palle in un infinto 4° gioco da 10 minuti per l'1-3, il greco però continua a non concedere nulla e non solo mantiene il gap ma lo incrementa strappando nuovamente, con un pizzico di fortuna, il servizio all'azzurro (5-1) per poi chiudere in 39' salvando anche l'unica palla break concessa.