Alcaraz, semifinale di forza a Monte Carlo: battuto Fils davanti a Dybala

MONTE CARLO (Principato di Monaco) - Sotto gli occhi di Paulo Dybala Carlos Alcaraz suda freddo ma da campione rimonta e batte in tre set il francese Arthur Fils (numero 15 al mondo) per accedere alla semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo dove affronterà il connazionale Davidovich-Fokina. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 dopo 2 ore e 25 minuti.

Lo spagnolo molto nervoso si trova a salvare palle break quasi ad ogni game del 2° se7 addirittura uscendo dallo 0-40 sul 5-5 (7 palle break salvate nella frazione), Fils subisce il contraccolpo e Alcaraz lo punisce: 15-40 e pallonetto delizioso per portare la partita al terzo set. L'inerzia però non cambia, lo spagnolo continua a commettere troppi errori gratuiti e questa volta non salva la palla break a 3° gioco con il francese che scappa sul 3-1 annullando 2 palle break. Il numero 3 al mondo, spalle al muro, non si abbatte e ribalta la partita: parziale di 5 giochi consecutivi per piegare la resistenza di un generoso ma acerbo Fils.

