Musetti-De Minaur: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Un super Lorenzo Musetti conquista la sua prima semifinale in un Masters 1000 battendo in rimonta per la prima volta in carriera, il campione in carica e vincitore tre volte del titolo monegasco, Stefanos Tsitisipas. Per il tennista azzurro, arrivato fino al penultimo atto del torneo di Montecarlo dopo aver piegato Bu, Lehecka e aggiudicandosi il derby contro Berrettini, la sfida che lo attende è con l'australiano Alex De Minaur che nei quarti di finale si è sbarazzato di Dimitrov con un doppio 6-0. Machac e Medvedev le altre vittime del numero 10 Atp sulla terra rossa del Principato. Chi vince approderà in finale dove si troverà davati uno tra Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz.