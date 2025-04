Musetti esulta: “All’inizio ero un po’ confuso. Ho vinto grazie a…”

MONTE-CARLO (Principato di Monaco) - Dopo un primo set sottotono, condizionato da un problema a un tallone, Lorenzo Musetti ha ritrovato lo smalto migliore , ha "dominato" e battuto Stefanos Tsitsipas , vincitore a Monte-Carlo nel 2021, nel 2022 e lo scorso anno, e ha ottenuto il pass per la semifinale. Domani, nel match che vale un posto in finale, Musetti, per la prima volta in carriera al penultimo atto in un Masters 1000, affronterà l'australiano Alex De Minaur . Il tennista toscano ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell'impresa compiuta sulla terra rossa monegasca.

Le parole di Musetti

"Oggi è stata una partita durissima, non l'avevo mai battuto. Avevo perso cinque volte contro di lui, soprattutto qui sulla terra dove è stato tre volte campione. Sapevo di non avere un compito facile oggi, durante la partita ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso di questo. Il medical time out? Nel primo punto della partita ho sentito qualcosa al piede, ho chiamato il dottore per verificare, ero un pochino confuso da questa situazione. Sono riuscito a portarla a casa grazie al supporto del pubblico, del mio box e di tanti spettatori che mi seguono anche quando le cose vanno male. Sono davvero contento di avere così tanta gente che fa il tifo per me, Appuntamento a domani", le parole di Musetti a caldo al termine della sfida vinta in tre set.

