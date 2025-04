Musetti-De Minaur: la finale si decide al tiebreak

Grande prova di forza mentale per Musetti, che regge il colpo del controbreak dell'australiano trascinando la finale al tiebreak. De Minaur si porta sopra di 2 punti, poi il pareggio dell'azzurro e il nuovo vantaggio del numero 10 Atp. Il botta e risposta si trascina fino al 3-3 per il cambio campo che vede il numero 16 farsi rincorrere e andare a servire per il match. L'australiano sbaglia sul 6-4 e concede il match point al campione del mondo in carica, dopo il nastro alla prima mette in gioco uno scambio che premia l'azzurro, alla sua prima finale a Monte Carlo.

Musetti al 3º set per la finale

Come già accaduto in tutti i match del torneo, ad accezione del derby con Berrettini, Musetti rialza la testa dopo aver sbagliato l'approccio alla gara. Nel secondo set, l'azzurro alza l'asticella, ma De Minaur continua a rispondere presente con una gran difesa. Al primo game del terzo e decisivo set, l'australiano subisce un'altra rimonta ma porta a casa l'1-0. Non si fa attendere la risposta del numero 16 Atp, che tiene il turno di battuta al termine di un game complicato e agevolato dall'errore con il rovescio dell'australiano. Al terzo gioco, un grandissimo passante dell'azzurro vale l'ovazione del pubblico. Poi, un errore che permette all'australiano di rimontare. Ma ai vantaggi ha la meglio l'azzurro. Non si fa attendere il controbreak di De Minaur, che pareggia subito i conti. Musetti alza nuovamente l'asticella e sale sul 30-40 con la complicità della palla corta sbagliata dal numero 10 Atp, che perde poi il turno di battuta con un errore sul dritto. Al nono game, 4 punti consecutivi valgono il 4-2 per l'azzurro, ma l'australiano risponde con un game ad alta velocità chiuso con un ace sul 40-0. Musetti cambia allora ritmo e manda in tilt l'avversario nel primo 15: sul 40-30 non sbaglia la palla del 5-3. De Minaur serve per restare nella partita e chiude senza problemi il nono gioco del terzo set, giocando poi punti preziosi nel game successivo per il 5-5 che riapre il match. Così anche l'undicesimo game vede l'australiano difendere il turno di battuta, costringendo Musetti a servire per restare in corsa per la finale. Sul momento più critico, l'ace che consente all'azzurro di portarsi sul 40-30 per poi firmare il 6-6.

Musetti rialza la testa: 6-4 al 2º set

Comincia alla grande il secondo parziale per Musetti, che strappa la battuta a De Minaur con una voleé di dritto su palla break. Poi, la prima palla game dell'incontro che vale il 2-0. La pesantezza dei colpi dell'azzurro mette in difficoltà l'australiano, rimontato sul 30-0. Ma ai vantaggi, il numero 10 Atp tiene il turno di battuta. Al quarto gioco De Minaur a ritrovare velocità strappando il turno di battuta al numero 16 Atp. Al quinto gioco, Musetti cede alla pressione e sul 30-40 manda lungo il dritto. A vantaggi ha la meglio l'australiano con una voleé di dritto. Il sesto gioco vede De Minaur brillare in fase difensiva e pareggiare il 15 dell'azzurro al termine di un grande scambio. Portatosi sul 40-30, Musetti non sbaglia e pareggia i conti. Al settimo game, il doppio fallo di De Minaur premia il numero 16 Atp, che sbaglia però due volte con il dritto. Poi, l'ottima prima dell'australiano che si porta sul 4-3. Nel momento più delicato del match, Musetti aumenta il peso dei colpi e riduce al minimo il margine di errore aggiudicandosi l'ottavo game del secondo set. Così anche al nono gioco, con un pallonetto vincente che vale due palle break. All'azzurro basta la prima per portarsi sul 5-4. Musetti inizia il decimo game con un servizio vincente, l'australiano difende bene e trascina l'avversario ai vantaggi. Il numero 16 non manca il set point e rimanda tutto al terzo set.

Riprende l'incontro

Musetti e De Minaur di nuovo in campo: la terra bagnata chiama ora entrambi i tennisti a manovrare il gioco con maggiore intensità.

Gara sospesa causa pioggia

L'arbitro sospende la semifinale di Monte Carlo a causa della pioggia che ha colpito il centrale. Una sospensione che può giocare a favore di un Musetti in evidente difficoltà. Tra pochi minuti la decisione sulla prosecuzione dell'incontro: entrambi i tennisti sono al momento a riparo a bordo campo.

Male Musetti al 1º set: 1-6

Avvio di gara in salita per Musetti, che con due errori di dritto cede il prim game a De Minaur. Nel secondo gioco, l'azzurro approfitta di alcune disattenzioni dell'australiano e monetizza una palla break. Poi, il numero 10 Atp trascina l'avversario ai vantaggi e si porta sul 2-0. Male anche il terzo game per Musetti, che perde il secondo turno di battuta fino allo smash di De Minaur che si porta così sul 3-0. Il numero 16 al mondo però reagisce e si aggiudica il quarto gioco del match con un rovescio lungolinea che mette in allerta il numero 10 Atp. Al quinto gioco, De Minaur toglie il servizio all'azzurro portandosi avanti di due break. Decisivo il rovescio lungo che costa il game a Musetti, ora sotto per 5-1. Inizia a piovere sul campo Ranieri III. Tanti gli spettatori che abbandonano gli spalti. L'australiano porta a casa il primo set per 6-1 dopo 36 minuti di un match quasi a senso unico.

Comincia il riscaldamento

Musetti e De Minaur in campo per il riscaldamento. A breve l'inizio della semifinale.

Alcaraz in finale: battuto Davidovich Fokina

È Carlos Alcaraz il primo finalista di Monte Carlo. Il numero 3 al mondo ha superato il connazionale Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7(7)-6(2), 6-4, raggiungendo per la prima volta in carriera l’ultimo atto del Masters 1000 monegasco. Lo spagnolo attende ora di conoscere l’esito del match tra Musetti e De Minaur. I precedenti con i due semifinalisti lo vedono in vantaggio rispettivamente per 3-1 e 3-0.

Musetti-De Minaur: la diretta

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, valido per l’accesso alla finale del Masters 1000 di Monte Carlo. L’azzurro scende in campo dopo il successo sul numero 8 al mondo e campione in carica Stefanos Tsitsipas, che è valso l’inedito traguardo in carriera al torneo monegasco. Dall’altra parte della rete c’è ora l’altro top ten in gara, che ai quarti ha travolto Grigor Dimitrov con un doppio bagel. Musetti e De Minaur si ritrovano dopo i 32esimi di finale del Queen's nel 2024, quando il numero 16 Atp si impose in rimonta per 1-6, 6-4, 6-2, riscattando così il ko del 2022 all’Australian Open.

Musetti-De Minaur: diretta e dove vederla

Il match tra Musetti e De Minaur è in programma sabato 12 aprile non prima delle 14.30 sul campo Ranieri III. Sarà possibile asisstere all'incontro sui canali Sky 201 e 203 e in streaming sulla piattaforma Now Tv.

Musetti-De Minaur: i precedenti

Musetti e De Minaur si affrontano per la 3ª volta in carriera. In perfetta parità i precedenti con l'ultimo confronto che è andato all'azzurro, capace di imporsi con il punteggio di 1-6 6-4 6-2 al primo turno del Queen's, sull'erba, lo scorso anno.

