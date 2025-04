Musetti show: "De Minaur muro, io come una iena! Solo con Berrettini..."

Musetti: "Combattuto come una iena"

"Anche se non sudo posso confermare che la sofferenza c’è stata - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Solo con Berrettini ho trovato subito il ritmo partita. Oggi ho fatto troppe giocate di fetta e ho rivissuto la partita con Tsitsipas. Le condizioni iniziali hanno favorito in parte De Minaur. Poi però ho comandato di più col dritto e sfruttato meglio la traiettoria. La mia idea di gioco può prevedere anche di partire anche da posizione arretrata. Da tanto ci lavoriamo. Ma io ho la testa dura. Faccio fatica ad avvicinarmi al campo anche dopo una grande risposta. Tendo ad aspettare troppo ad avvicinarmi. Oggi però sono stato bravo a prendere iniziativa e a guadagnarmi il punto. Ma guardando ai top loro lo fanno meglio e con naturalezza. Devo migliorare ancora. A inizio torneo non ci avrei mai creduto per come mi ero sentito la settimana prima. Non avevo sensazioni pazzesche. Il tennis evita sono veramente strani. Penso ad Amburgo, dove ho vinto il mio miglior titolo e ci arrivai con febbre vomito. Poi però vinsi annullando due match point. Quando succede qualcosa di incredibile poi le cose vanno il verso giusto. È un risultato sorprendente, ma devo dirmi che me lo sono meritato perché ho combattuto come una iena".