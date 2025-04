Musetti-Alcaraz, finale Montecarlo: orario e dove vederla

MONTE CARLO (Principato di Monaco) - Sempre in rimonta al 3° set e sempre vittoria per Lorenzo Musetti in questo suo grande cammino al Masters 1000 di Monte Carlo, adesso l'ultimo step. Il tennista italiano è diventato il settimo finalista diverso in un Masters 1000 nato negli anni 2000 e il terzo italiano a raggiungere una finale di un Masters 1000 sulla terra dopo Fabio Fognini e Matteo Berrettini , ma desso arriva l'ultimop step. Il carrarino affronta il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz in quello che sarà il loro 5° scontro diretto in carriera nonché il 2° per giocarsi il titolo tre anni dopo Amburgo.

Un Musetti che tolto il derby contro Berrettini ha sempre faticato ad ingranare nel match ma, con pazienza e soprattutto senza uscire mentalmente dal match, ha sempre trovato il bandolo della matassa e una volta "nel match" ha saputo come uscirne. Alcaraz, dopo le brutte settimane sul cemento americano, sembra aver ritrovato il giusto feeling e la vittoria in rimonta e di forza contro Fils ai quarti di finale è stato un forte messaggio per se stesso. In caso di vittoria Musetti entrerebbe per la prima volta in Top 10: "Devi sperimentare qualcosa del genere per riuscire a crederci davvero. Non è una cosa a cui puoi pensare prima che succeda. E' un momento straordinario, qui c'è tutto il mio team, la mia famiglia. Mi sento davvero come a casa"

Musetti-Alcaraz: diretta tv e streaming

La sfida tra Musetti ed Alcaraz, valida per la finale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma domenica 13 aprile alle ore 12:00. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Musetti-Alcaraz, i precedenti

Musetti e Acaraz si sono affrontati a livello Atp 4 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-1 ma attenzione. Perché l'unica vittoria di Lorenzo è arrivata nella finale del torneo di Amburgo del 2022 in tre set. In questa stagione i due si sono già affrontati sul cemento di Miami con vittoria netta di Carlo, qui il recap dei prececenti