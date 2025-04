Musetti, il tennis più bello tra echi di Federer e lezioni d’umiltà 

Sinner è il più forte, il più continuo, il più concentrato, il più capace di capire i propri (pochi) errori e studiare i propri (pochissimi) limiti per riciclarli subito in ulteriori progressi. Ma è anche il meno coinvolgente sul piano emozionale. Berrettini è il più potente, fors’anche il più bello (per quanto de gustibus), ma è anche il più fragile, forse non solo fisicamente. Musetti è quello che più ti fa venire il nervoso, quello che a volte ti verrebbe da strozzarlo (con amore, chiaro): ma come gioca a tennis lui, diosanto! E non soltanto i nostri, cioè gli italiani, che adesso son tutti bravi e sanno vincere tornei importanti (Cobolli e Darderi gli ultimi, prima Sonego, in futuro magari anche Arnaldi e Bellucci, o forse Cinà, chissà). Nessuno, oggi, al mondo è tennisticamente sublime come Lorenzo Musetti quando riesce ad abbinare la grazia innata alla concentrazione su cui si sta esercitando, all’umiltà che sta coltivando, alla maturità che sta raggiungendo (anche sul piano personale, da giovane padre di famiglia), alla calma di cui non è mai stato maestro (eufemismo). Nessuno. Né i nuovi fenomeni che avanzano (Fonseca, Mensik, Draper), né i vecchi che provano a tenere botta (Djokovic) né gli altri che come lui giocano quella delizia che è il rovescio a una mano, peraltro sempre più in via d’estinzione (Dimitrov, Gasquet, Wawrinka).