Musetti-Alcaraz in diretta: segui la finale di Montecarlo in tempo reale

Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nella sua prima finale in un Masters 1000 della sua carriera. Nella semifinale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, il carrarese ha battuto l'australiano Alex de Minaur in rimonta con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (4) dopo due ore e 40'. Era dal 2019, con la vittoria di Fabio Fognini, che un tennista italiano non approdava alla finale del torneo di Montecarlo. Grazie a questo risultato, Musetti è sicuro di salire al numero 11 del ranking ATP. Se vincesse la finale, diventerebbe numero 7.