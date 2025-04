Musetti oltre il rimpianto: “Deluso, non è facile parlare. Ma voglio la rivincita”

È la finale più amara nella carriera di Lorenzo Musetti . Il numero Atp è uscito sconfitto dal match contro il nuovo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz , arrendendosi al terzo set a causa di un infortunio alla coscia destra che lo ha costretto a trascinarsi fino a un desolante 6-0 (6-3, 1-6, 0-6 lo score). Un finale che ha inoltre rovinato la festa sugli spalti, dove un pubblico deliziato dalla prestazione di entrambi i tennisti, ha riservato loro un'ovazione proprio prima dell'inizio del parziale decisivo. L'azzurro rientra comunque da un torneo che ad eccezione della finale con lo spagnolo e del derby con Berrettini , lo ha visto rimediare agli errori in avvio di gara ribaltando tra gli altri il numero 8 Tsitsipas e il numero 10 De Minaur . Il cammino a Monte Carlo conferma dunque come il campione del mondo in carica disponga non soltanto di un repertorio da top, ma anche di una ritrovata forza mentale per guardare ai piani alti della graduatoria internazionale.

Musetti: "Penso alla rivincita"

Queste le parole dell'azzurro al termine del match: "Grazie al Principe alla Principessa per la splendida settimana, è stato per me uno dei tornei più belli mai disputati e ne sono felice e vorrei davvero poterlo continuare a giocare per sempre. Grazie a Carlos con cui ho condiviso il campo, è sempre una lezione. Sono ovviamente deluso di non aver potuto chiudere il match nel miglior modo possibile per il pubblico che mi ha sempre sostenuto, ma lo hai meritato e io cercherò di riprovarci per avere la mia rivincita. Congratulazioni anche al tuo team per la dedizione con cui segue il tuo lavoro. Grazie a tutti per essere venuti, non è facile parlare dopo una finale così e che speravo di poter giocare fino alla fine ma non voglio togliere meriti a Carlos che ha meritato la vittoria e speriamo di riprovarci e di prendermi nel minor tempo possibile la mia rivincita".