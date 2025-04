Sinner, Alcaraz ti aspetta: "Roland Garros, i tifosi sognano noi in finale"

Non è stato il finale da molti sperato ma Lorenzo Musetti ci ha provato. Le dichiarazioni post match hanno evidenziato come le fatiche accumulate nel corso del torneo abbiano da un certo punto del match fortemente condizionato il suo andamento. Il carrarino è rimasto sul terreno di gioco nel terzo set nonostante non fosse più in grado di spostarsi per ribattere alle trame sempre più “letali” di Alcaraz: “Non so esattamente – ha spiegato Musetti - quale sia il problema alla gamba, faremo degli approfondimenti nei prossimi giorni. Ma ritenevo comunque giusto finire la partita, non ritirarmi, anche se ormai non ero più in grado di giocare. Con questo non voglio togliere nulla a Carlos, che ha meritato di vincere. Semplicemente, mi sarebbe piaciuto potermela giocare fino all'ultimo punto. Ora farò una pausa, mi riposerò e non andrò a Barcellona, sperando di tornare al cento per cento per Madrid".