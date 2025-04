Musetti festeggia: nuovo best ranking. Alcaraz torna alle spalle di Sinner

Nonostante la sconfitta in finale a Montecarlo contro Carlos Alcaraz, la nona con un italiano impegnato in un Masters 1000 dal 1990, quando questa categoria è stata introdotta in calendario, Lorenzo Musetti festeggia il nuovo best ranking: il 23enne tennista carrarino, infatti, guadagna cinque posizioni e sale così in 11ª piazza con 3.200 punti, scavalcando Holger Rune e Tommy Paul e spingendosi a sole 15 lunghezze da Casper Ruud, ora numero 10. Entrare in Top 10 sembra solo questione di tempo nonostante l'assenza per infortunio a Barcellona, dove Ruud difende il titolo che vale 500 punti.