Bertolucci: “Sinner agli Internazionali già in buone condizioni". Su Federica Pellegrini...

"Il ritorno agli allenamenti di Sinner? Jannik inizierà con calma da domani a Montecarlo, poi aumenterà gradualmente il lavoro e nel Principato abitano i migliori al mondo, come Djokovic, non avrà problemi a trovare il partner giusto. E secondo me impiegherà poco a tornare in forma, per gli Internazionali di Roma sarà già a buon punto ed in buone condizioni, in un paio di partite si ritroverà al top". Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', l'ex tennista Paolo Bertolucci. Come Bertolucci valuta le parole dell'ex nuotatrice Federica Pellegrini su Jannik Sinner è presto detto: "Ha parlato di un argomento che non conosce in maniera approfondita, non si è informata bene, ci sono stati un paio di passaggi completamente errati. Quali? Lui non ha mai patteggiato ma semmai ha concordato, tra le due cose c'è un abisso di differenza".