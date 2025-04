Darderi avanza a Monaco: O'Connell ko in 2 set. Il prossimo avversario

Luciano Darderi avanza a Monaco. L'azzurro, fresco vincitore del 250 di Marrakech , supera il lucky loser n. 87 Atp Christopher O'Connell , ripescato al posto di Jiri Lehecka , con il punteggio finale di 7(7)-6(3), 7(7)-6(3). Una vittoria che consente dunque al numero 47 al mondo di raggiungere gli ottavi di finale dell'Atp 500 bavarese, dove affronterà il serbo Miomir Kecmanovic , reduce dal successo su Marcos Giron per 6-2, 6(2)-7, 7(11)-6(9) e che nella graduatoria internazionale occupa la 48ª posizione. L'incontro è in programma mercoledì 16 aprile (orario da definire).

Darderi-Kecmanovic: i precedenti

Darderi e Kecmanovic si affronteranno per la seconda volta in carriera. L'unico precedente rimanda ai trentaduesimi di finale di Hong Kong del 30 dicembre scorso, quando il serbo impose con lo score 6-3, 6-3. Avanza anche Ben Shelton, reduce dal successo su Borna Gojo . Lo statunitense attende ora l'esito del match tra Botic Van de Zandschulp e Roberto Bautista Agut per conoscere il nome del prossimo avversario. Questi dunque i possibili avversari dell'azzurro in caso di qualificazione ai quarti.