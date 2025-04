Ronald Garros, Sinner e Alcaraz guidano l’entry list: i nomi azzurri

Sale l'attesa per il Roland Garros , secondo Slam stagionale in programma dal 19 maggio all'8 giugno sulla terra rossa di Parigi . Annunciata l' entry list dell'edizione 2025 , saranno 12 gli italiani al momento sicuri di un posto nel main draw , in attesa delle wild card e della conclusione delle qualificazioni: nove in singolare maschile, tre in singolare femminile.

I 12 italiani già al Roland Garros

In singolare maschile ci saranno gli attuali nove Top 10 azzurri: Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (11), Matteo Berrettini (33), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (42), Lorenzo Sonego (44), Luciano Darderi (47), Mattia Bellucci (67) e Francesco Passaro (98). In singolare femminile guida il trio azzurro la finalista della scorsa edizione Jasmine Paolini (6 Wta). Nell'entry list anche Lucia Bronzetti (58) ed Elisabetta Cocciaretto (89). Sono ammessi nei due tabelloni i primi 104 giocatori e le prime 104 giocatrici iscritte in base alla classifica di lunedì 15 aprile. Chi è rimasto fuori dal circuito per più di sei mesi, può richiedere il ranking protetto: ovvero iscriversi con una classifica che non corrisponde alla sua attuale, ma alla media del ranking nei tre mesi dopo l'infortunio. Questa protezione consente solo eventualmente l'ingresso nel torneo, il ranking protetto infatti non vale per la determinazione delle teste di serie. Resteranno da assegnare otto wild card e altri 16 posti attraverso le qualificazioni.