“Per me non è importante”: Alcaraz, sei sicuro di quello che hai detto?

Alcaraz: "A Miami ho toccato il fondo"

Queste le parole del "vice" di Jannik Sinner: Ci sono molte cose a cui diamo importanza e forse in realtà non ne hanno nessuna. Ho capito cosa è veramente importante per me nel tennis e continuerò su questa strada. A Miami ho toccato il fondo. È stato difficile per me entrare in conferenza stampa, non sapevo nemmeno cosa avrei detto. Alla fine, in quelle situazioni, pensi a molte cose e quando qualcosa che ti ha fatto male è così fresco, non ci pensi mai in prospettiva. Ti vengono in mente un sacco di pensieri: fermati, fermati per una settimana, salta un torneo, fermati per diversi mesi, continua ad allenarti, prenditi una vacanza e poi allenati per quello che verrà. Ti vengono in mente un sacco di pensieri e una delle cose migliori che ho fatto è stata prendermi qualche giorno di pausa e darmi l'opportunità di pensare lucidamente, mettere le cose in prospettiva e, da lì, decidere. Mentre ero in vacanza in Messico, chiedevo al mio team di inviarmi un allenamento fisico, di mandarmi degli allenamenti, perché non volevo perdere la forma. Anche se ero lì da cinque giorni, volevo continuare ad allenarmi, ad andare in palestra, volevo prepararmi in modo che quando fossi tornato a casa avrei potuto allenarmi e che non sarebbe stato difficile per me iniziare. Negli ultimi giorni dicevo ai miei genitori e al mio agente Albert: 'Voglio tornare a casa adesso'. E il mio fratellino ha detto che voleva restare ancora una settimana. Avevo bisogno di tornare a casa. Ed è stato in quel momento che ho capito che mi aveva fatto bene. Quando gioco con entusiasmo nei tornei, è allora che mi diverto davvero". Alcaraz ha poi risposto sul rincorsa fallita al primo posto della graduatoria mondiale.