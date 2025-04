"Mettiti il deodorante, hai un cattivo odore": la frase che fa scalpore

Le scuse post partita a Boisson

La tennista inglese, numero 62 del ranking WTA, si è scusata poi per aver chiesto all'arbitro di suggerire alla sua avversaria di utilizzare il deodorante durante l'incontro del primo turno dell'Open di Rouen. Finita la partita, Dart ha pubblicato su Instagram una story di scuse: "Voglio scusarmi per quello che ho detto oggi in campo, è stato un commento dettato dalla foga del momento e di cui mi pento profondamente". Ed ancora: "Non è così che voglio comportarmi e mi assumo la piena responsabilità". Poi ha concluso: "Nutro molto rispetto per Lois e per come ha giocato oggi". La tennista francese, che non si era accorta dell'accaduto, ha poi ironizzato sull'accaduto condividendo uno scatto che ha ritraeva con un deodorante in mano.