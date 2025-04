Darderi ai quarti di Monaco: Kecmanovic rimontato. Il prossimo avversario

Sucesso in rimonta per Luciano Darderi . L’azzurro, già campione a Marrakech e reduce dal successo all'esordio Christopher O'Connell , rimedia al 2-6 del primo parziale contro Miomir Kecmanovic , aggiudicandosi i quarti di finale dell’Atp 500 bavarese con il punteggio finale di 2-6, 7(7)-6(4), 6-4. Il numero 48 Atp, che pareggia così il bilancio dei precedenti con il serbo, sfiderà il vincitore dell'incontro fra Ben Shelton e Botic Van de Zandschulp .

In campo anche Zverev

In campo a Monaco, anche il numero 3 al mondo Alexander Zverev, chiamato a riscattare il ko contro Matteo Berrettini all'esordio a Monte Carlo, e in generale un deludente avvio di stagione che è costato il secondo posto nella graduatoria mondiale a favore di Carlos Alcaraz. Il tedesco affronterà il connazionale Daniel Altmaier. In campo anche Tallon Griekspoor e Yannick Hanfmann.