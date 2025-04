"Sinner? A me davano vent'anni e mi toglievano gli Slam": Serena Williams durissima© .

"Una personalità fantastica - dice Williams del numero 1 del mondo prossimo al ritorno in gioco - Adoro quel ragazzo, adoro questo sport. È un grande per questo sport". Ma sulla squalifica cerca di essere più chiara possibile, ripercorrendo il suo passato e senza alcun rancore nei confronti di Jannik: "Sono stata umiliata così tanto, non voglio sminuire nessuno. Il tennis maschile ha bisogno di lui, ma se l'avessi fatto, mi avrebbero dato 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam".

Il pensiero per Sharapova

Williams afferma di essere sempre stata estremamente attenta a ciò che assumeva per paura di ingerire qualcosa che potesse metterla nei guai. Uno scandalo sui farmaci dopanti l'avrebbe fatta finire "in prigione - dice ridendo - Ne avreste sentito parlare in un altro multiverso". E sulla collega Sharapova, squalificata nel 2016 per due anni nonostante un ente governativo del tennis avesse stabilito che la sua infrazione fosse, come quella di Sinner, involontaria: "Stranamente e stranamente, non posso fare a meno di pensare a Maria per tutto questo tempo. Non posso fare a meno di provare pena per lei".