Nado Italia e il caso Sinner: "Procedure rispettate. Nel 2027…”

Continua a terene banco la vicenda doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Il campione azzurro ha concordato con la Wada un periodo di sospensione di 3 mesi, che lo vedrà rientrare per gli Internazionali d'Italia, in programma dal 29 aprile al 18 maggio 2025 sui rinnovati campi del Foro Italico. E mentre il 2 volte vincitore dell'Australian Open è certo di riabbracciare il pubblico di Roma da numero 1 al mondo, sono tanti gli atleti che contestano all'establishment del tennis di avere favorito l'altoatesino, risultato positivo al clostebol nel marzo 2024: dalla Ptpa di Djokovic a Serena Williams, passando per la connazionale Federica Pellegrini. Come tanti sono gli aspetti ambigui delle critiche mosse in merito alla vicenda, che sembrano ignorare come Sinner non sia stato squalificato per assunzione di sostanze dopanti. Un dato trasparente e disponibile negli atti della stessa Wada, che in pochi sembrano avere consultato prima di rispondere sulla vicenda. L'ultima dichiarazione in merito al ricorso della Agenzia di Montreal, proviene dalla Nado Italia, l'organizzazione nazionale antidoping.