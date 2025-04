Il Roland Garros celebrerà Nadal: "Vogliamo che il tributo sia speciale"

Con i suoi 14 trionfi al Roland Garros , record assoluto, Rafa Nadal ha riscritto la storia dell' Open di Francia . Il mancino di Manacor ha trasformato la terra rossa parigina nel suo giardino di casa imprimendo per sempre il suo nome negli annali del torneo. Mai nessuno come lui, motivo per il quale, a pochi mesi dal suo ritiro, avvenuto a novembre 2024, gli organizzatori hanno pensato a una cerimonia per onorare con il giusto tributo il campionato spagnolo sul campo centrale Philippe-Chatrier durante la giornata inaugurale del 25 maggio .

Nadal re a Parigi: l'annuncio di Mauresmo

Amélie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, ha annunciato: "Rafa ha lasciato il segno nella storia dell'Open di Francia in così tanti modi, ecco perché si terrà una cerimonia in suo onore. Vogliamo che il tributo sia speciale, eccezionale. Vogliamo che sia una sorpresa per tutti". Nadal, vincitore di ben 22 titoli Slam, 14 dei quali proprio a Parigi, ha già una statua che sorge tra i vicoli del complesso che ospita l'unico torneo del Grande Slam sulla terra battuta. "Volevamo rendere omaggio l'anno scorso, per trasparenza, ma all'epoca si rifiutò - ha rivelato Mauresmo -. Non era sicuro che quello fosse il suo ultimo Roland Garros. Ora che si è ritirato, è felice di riceverlo".

