Sinner, la notizia shock e il dopo Cahill. Vagnozzi svela tutto: “Dovrà essere una persona che…”

Jannik Sinner continua a preparare il ritorno in campo. Il campione azzurro è infatti prossimo a ricevere il via libera per tornare a difendere la vetta del ranking mondiale. Il suo ritorno è previsto agli Internazionali di Roma, in programma dal 29 aprile al 18 maggio sui rinnovati campi del Foro Italico, dove attenderlo ci sarà il pubblico di casa certo di potere riaccogliere il numero 1 al mondo. I flop d'inizio stagione di Alexander Zverev, hanno infatti compromesso l'arrembaggio al primo posto, costringendo il tedesco a cedere il ruolo di "vice" leader a Carlos Alcaraz. Nel mentre, continua a tenere banco la vicenda Clostebol e l'accordo raggiunto con la Wada sulla squalifica di 3 mesi. In tanti hanno contestato all'establishment del tennis favoritismi verso l'altoatesino. Primo fra tutti la Ptpa, il "sindacato" di Novak Djokovic, e a seguire Serena Williams e la connazionale Federica Pellegrini. Polemiche e contestazioni che lasciano ampi margini di dubbi sulla reale conoscenza delle ragioni che hanno spinto la Wada a ricorrere contro l'assoluzione del numero 1 Atp, a cui non è mai stata imputata l'assunzione volontaria di sostanze dopanti. Una vicenda complessa per cui non è semplice rintracciare analogie nel catalogo dei precedenti e che ha chiamato l'altoatesino ad affrontare una sfida che non avrebbe mai immaginato. Sul ritorno del campione del mondo in carica, è intervenuto anche il suo coach Simone Vagnozzi, che al Venerdì di Repubblica ha raccontato i momenti più delicati della squalifica.