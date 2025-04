Paolini non si ferma più: Gauff ko in 2 set e semifinale a Stoccarda. Out Swiatek e Pegula!

Jasmine Paolini è in semifinale a Stoccarda. L'azzurra numero 6 al mondo si prende la scena del Wta 500 tedesco, aggiudicandosi in 2 set il match contro la numero 4 Wta Coco Gauff. Un successo conquistato con il punteggio finale di 6-4, 6-3 e che vale l'accesso al penultimo atto del torneo, dove a contendergli la finale sarà la leader del ranking mondiale Aryna Sabalenka, che ai quarti di finale ha superato Elise Mertens con lo score 6-4, 6-1. L'incontro è in programma domenica 20 aprile alle ore 14.30.