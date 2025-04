Zverev trionfa a Monaco: Shelton ko in due set, 24° titolo in carriera

Alexander Zverev si è aggiudicato il titolo del 'Bmw Open by Bitpanda', Atp 500 disputato sui campi in terra rossa del Mttc Iphitos di Monaco di Baviera. Il tennista tedesco, terzo del ranking, ha superato in finale lo statunitense Ben Shelton (15° della classifica Atp) con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 12'. Per Zverev, che oggi festeggia 28 anni, è il 24° titolo Atp in carriera, il terzo a Monaco di Baviera.

La finale tra Zverev e Shelton Quella di oggi era la seconda finale stagionale tra le prime due teste di serie di un torneo dopo l’Australian Open. Da numero 1, Zverev ha approcciato alla finale mettendo in campo tutto il suo bagaglio di esperienze, risolvendo in maniera estremamente più agevole le problematiche poste da Shelton rispetto all’unico precedente della scorsa estate (a Cincinnati), quando il teutonico ebbe la meglio per 7-5 al set decisivo. Positivo a fine match il suo saldo tra i vincenti (13) e i gratuiti (7), Troppi invece i 21 errori dell'americano, capace tra l'altro di vincere appena 4 punti sui 37 giocati contro la prima dell'avversario. Il tennista di Amburgo, dal canto suo, ha chiuso in positivo anche con la risposta sulla seconda, concludendo con un solido 11/18.

