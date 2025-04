Paolini eliminata: Sabalenka troppo forte, vince e vola in finale a Stoccarda

Aryna Sabalenka ha vinto il titolo del 'Porsche Tennis Grand Prix', Wta 500 (montepremi 925.661 dollari) che si è disputato sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda , in Germania. La bielorussa numero uno al mondo ha sconfitto in finale l'azzurra Jasmine Paolini , sesta nel ranking, con il punteggio di 7-5, 6-4. Sabalenka, che ora è avanti 5-2 nei confronti diretti con la giocatrice toscana, ha vinto il primo set che sembrava dominare ma poi ha dovuto recuperare in extremis. Sotto 5-2, Paolini era riuscita a riportarsi sul 5 pari vincendo tre game di fila ma poi ha perso il servizio nell'11° gioco e non è riuscita più a fare il controbreak. Nel secondo set, l'azzurra si è portata avanti 3-0, ma è stata raggiunta e quindi superata dalla rivale, per il 6-4 finale. La bielorussa affronterà per il titolo la lettone Ostapenko .

La sfida tra Paolini e Sabalenka

In quello che è il loro primo confronto sul “rosso” parte forte Aryna, rispondendo a tutto braccio e strappando la battuta a Jasmine in avvio di primo set (1-0) e poi con il primo ace di giornata conferma il vantaggio (2-0). Nonostante due opportunità per muovere il punteggio l’azzurra concede un secondo break (3-0) ma stavolta se lo riprende: nel quarto gioco, infatti, la bielorussa va sotto 0-40, recupera fino al 30-40 ma poi sbaglia di diritto (3-1). Spostando molto la sua avversaria e costringendola a colpire in corsa Paolini si rifà sotto (3-2) ma Sabalenka mantiene le distanze (4-2). Poi gioca un altro game pazzesco in risposta che Jas prova a recuperare (da 0-40 a 30-40) prima di cedere di nuovo la battuta (5-2). La tennista toscana però non molla, risponde benissimo e mette a segno il contro-break addirittura a zero (5-3) e poi, complice qualche regalo di rovescio della sua avversaria, si riavvicina minacciosa (5-4). Adesso Jas gioca decisamente meglio, il servizio non aiuta Aryna che con un doppio fallo restituisce anche il secondo break (5-5). Ma Sabalenka non ci sta e si riprende di nuovo un break di vantaggio (6-5), ritrovando la risposta proprio quando l’azzurra sembrava pronta al sorpasso avanti 30 con la chance di chiudere a rete. Poco dopo con un parziale di otto punti a uno la 26enne di Minsk incamera il 7-5.

Il secondo set

Paolini per la prima volta in vantaggio nel match all’inizio della seconda frazione (1-0): con un diritto tirato dalla prima fila si procura una palla-break nel secondo gioco ma la bielorussa ci mette la prima di servizio, se ne procura una seconda sulla quale il passante di diritto un po’ fortunato dell’azzurra va a segno (2-0). Va di corsa Jasmine, che allunga (3-0) approfittando di un momento di black-out della sua avversaria, che finalmente riesce a muovere il punteggio (3-1). Alla prima palla utile Sabalenka mette a segno anche il contro-break (3-2) e poi arriva il riaggancio (3-3). Tiene il turno di battuta Paolini che rimette la testa avanti (4-3). La numero uno del mondo si complica un po’ la vita nell’ottavo gioco quando, avanti 40-15, torna a concedere una palla-break che però annulla prima di riuscire a portarlo a casa (4-4). Nel nono game le parti si invertono (con l’azzurra avanti 30-0), solo che Aryna il break se lo prende grazie all’errore con la volée di Jasmine (5-4). Poco dopo arriva il match-point per la numero uno del mondo che piazza il diritto lungolinea che le vale il 6-4. E la quarta finale a Stoccarda.