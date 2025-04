Atp Madrid, il tabellone di Berrettini e Musetti. I possibili quarti di finale

MADRID (Spagna) - Il secondo Masters 1000 sulla terra rossa sta per arrivare, a Madrid (dal 23 aprile al 4 maggio) Carlos Alcaraz cercherà di bissare il successo nel Principato per avvicinarsi a Jannik Sinner che, a sua volta, sta scaldando i motori per gli Internazionali d'Italia. Nella giornata odierna sono stati sorteggiati i tabelloni principali con Alexander Zverev (fresco di vittoria a Monaco di Baviera) testa di serie numero #1, Alcaraz #2 con possibile semifinale contro la #4 ovvero Novak Djokovic.