Sinner, l'ombra del re su Madrid: Alcaraz e Zverev all'ultima stazione

Zverev e Alcaraz, che sforzo

Così, gli sforzi affannati di Sascha Zverev e Monte-Carlos Alcaraz, alla fine, si sono coagulati in alcune imprese di sicuro valore (Monaco per il tedesco, il 1000 monegasco e la finale di Barcellona per lo spagnolo), la cui consistenza però dovrà essere posta al vaglio delle prossime tappe del circuito. Bravi, e ritardatari. Avevano punti e tornei per fare meglio, ma si sono ritrovati all’ultimo, e restano nei cenci dei primi inseguitori di Sinner, avvicinandolo quel po’ solo in ragione dell’inevitabile decadenza dei punteggi acquisiti l’anno scorso dal nostro numero uno. Si confermano però i due migliori specialisti sulla terra di mattone, finalisti l’anno scorso al Roland Garros. E Madrid li potrebbe portare a un tiro da Jannik (prossimo alla 46ª settimana in testa), l’ultimo appiglio per dirsi che ci hanno provato, prima di essere loro a dover fare i conti con i crediti di un anno fa. Da Madrid alla fine del Roland Garros, Zverev difende 2.400 punti (100 a Madrid, 1.000 per la vittoria romana, 1.300 per la finale di Parigi), Alcaraz 2.200 (200 a Madrid, 2.000 a Parigi). Più stimolanti i giovani che non c’erano e si sono appropriati del bottino più cospicuo: Indian Wells e la Top Ten per Jack Draper, Miami e la nomination per un futuro di primo piano per Jakub Mensik, il cammino tappezzato di “Career High Rank” per Joao Fonseca, ancora diciottenne è già al numero 59. Con loro, i ritorni attesi ma intriganti di Holger Rune - vittorioso a Barcellona su Alcaraz, con due set da vero condottiero - e di Lorenzo Musetti, finalista poco fortunato a Montecarlo ma ormai prossimo alla sospirata Top Ten.