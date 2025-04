Sinner, dopo Roma anche Amburgo: l'entry list. A Montecarlo allenamento con un talento!

AMBURGO (Germania) - È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno di Jannik Sinner. Il tennista italiano si sta allenando a Montecarlo, oggi in compagnia di Nicolai Budkov Kjær (classe 2006 norvegese e campione lo scorso anno a Wimbledon Juniores), per preparare gli Internazionali d'Italia a Roma ovvero il suo 1° torneo dopo il patteggiamento con la WADA che lo ha tenuto 3 mesi lontano dal campo. Jannik deve trovare ovviamente ritmo e condizione in vista del Roland Garros dove dovrà difendere la semifinale persa l'anno scorso contro Carlos Alcaraz, infatti prima dello slam parigino l'altoatesino scenderà in campo anche ad Amburgo.