Draper difende Sinner: “Non merita l’odio che riceve. Non vedo l'ora di...”

Come già Casper Ruud - o perfino il padre di Nadal o la madre dell'iracondo Rune - Draper ha dichiatato come Sinner "non meriti alcun odio". Intervistato dalla Bbc, il britannico ha risposto anche sul ritorno in campo dell'azzurro, con cui si è allenato sulla terra rossa di Monte Carlo durante la preparazione agli Internazionali. Queste le parole del numero 6 Atp:"Quando la gente mi chiede di Jannik io dico la verità. Penso sia una persona bella e genuina, oltre a essere un giocatore incredibile. In questa situazione sono sicuro che non si sarebbe fatto un'idea di niente. Così vanno le cose nella vita. A volte si commettono degli errori. Credo sia importante che le persone sappiano e riconoscano quanto sia un ragazzo di buon cuore e una brava persona".

Draper: "Non merita quest'odio"

"Non merita l'odio che riceve. Sapevo che Jannik era a Monte Carlo ad allenarsi sulla terra rossa e così abbiamo organizzato l'allenamento insieme al suo team. Se vuoii allenarti con qualcuno è bene che sia il migliore al mondo, giusto? Ovviamente ha avuto un po' di tempo libero, ma gioca ancora a un livello incredibile. È stato girargli intorno per un paio di giorni e fargli da buon sparring partner. Non vedo l'ora di riaverlo di nuovo in tour. Credo che la sua presenza in campo sia mancata a tutti". Sinner e Draper si sono affrontati due volte in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta una vittoria per parte. Il loro primo match rimanda ai trentaduesimi di finale del Queen's, dove il britannico si impose con lo score 7-6(6), 7-6(2). Poi, la rivincita dell'altoatesino, che in semifinale allo Us Open 2024 si aggiudicò l'ultimo atto dello slam con il finale di 7-5, 7-6(3), 6-2.