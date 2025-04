Nadal difende Sinner: "È innocente, il caso è chiuso. Sono convinto che..."

Nadal: "Il caso Sinner è chiuso"

Le parole di Nadal seguono inoltre il traguardo di 46 settimane da numero 1 raggiunto da Sinner, che eguaglia proprio quello dello spagnolo nel suo primo ciclo da leader della graduatoria mondiale. "Sono sicuro che sia una persona innocente e moralmente virtuosa. Indubbiamente non è stato un caso positivo per il tennis. Ci sono protocolli che tutti abbiamo seguito per la nostra carriera: se non ci piace come funzionano, allora è evidente che le persone coinvolte devono impegnarsi per migliorarli. Sono protocolli che tutti noi abbiamo accettato e sottoscritto. Non voglio mettere in dubbio la sentenza, credo nella sentenza. In questo caso, le autorità hanno tutte le informazioni, tutte quante: non solamente quelle che abbiamo noi, che possono essere limitate e spesso soggettive. Jannik ha accettato questi tre mesi di sanzione e quindi: caso chiuso". Nadal ha poi risposto in merito ai suoi prossimi impegni da leggenda in pensione: "Mi piacerebbe giocare a golf contro Federer, Djokovic e Murray. Ma devono allenarsi, e in questo ho un certo vantaggio. Sul campo da tennis non c'era molta differenza tra noi, ma in questo sono molto più bravo di loro".