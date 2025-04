Musetti a Madrid col sogno top 10: "Con questo atteggiamento…"

"A Montecarlo ho vissuto una delle settimane più belle della mia vita, ancora più speciale perché ho condiviso tanto con la mia famiglia. Anche se non sono riuscito a vincere il titolo, non posso non riconoscere il lavoro svolto". Così Lorenzo Musetti si presenta al Mutua Madrid Open con la possibilità di entrare per la prima volta in Top 10, e di far sì che l'Italia abbia di nuovo due giocatori tra i primi 10 del mondo, come successo solo per 17 settimane dal 1973 ad oggi.