Sinner numero uno del ranking per un anno intero! Alcaraz infortunato

Carlos Alcaraz non scenderà in campo a Madrid. Il numero 3 Atp era atteso per il match d'esordio del Masters 1000 madrileno, dove da testa di serie numero 2 avrebbe affrontato il vincitore tra Zizou Bergs e Yoshihito Nishioka sabato 26. Lo stop dello spagnolo consente ora al numero 1 al mondo Jannik Sinner di raggiungere lo storico traguardo di un intero anno in vetta alla graduatoria internazionale . Era infatti il 4 giugno 2024 quando Novak Djokovic si ritirava dal Roland Garros, lasciando vacante il trono Atp fino all'aggiornamento della graduatoria che il lunedì successivo incoronava l'altoatesino come il primo tennista italiano nella storia a guidare il ranking: già lunedì 21, l'azzurro aveva eguagliato il primato di Rafa Nadal di 46 settimane consecutive da numero 1 . Alcaraz è reduce dal ko in finale a Barcellona contro Holger Rune , nel corso della quale aveva accusato un problema all'adduttore della gamba destra. Lo stesso tennista aveva dichiarato al termine dell'incontro di avere"notato qualcosa all'adduttore destro già dopo un paio di gare. Mi sono allarmato ed è stato difficile mantenere la concentrazione sul match. Sono state due settimane senza sosta".

Alcaraz: Roma a rischio. Zverev può allungare

Poi, i primi dubbi sulla partecipazione al torneo ammessi a El Hormiguero:"Lunedì ho fatto degli esami e sto aspettando. All’inizio della settimana pensavo che sarei migliorato, invece non è andata come mi aspettavo. Bisogna ascoltare il proprio corpo. Madrid è uno dei posti in cui mi piace giocare di più al mondo". In attesa della conferenza stampa, ad annunciare il forfait è stata infine Radio Marca. Alcaraz rischia dunque di mancare l'appuntamento anche con gli Internazionali d'Italia - dove si attende il rientro in campo di Sinner - in programma dal 7 al 18 maggio. L'obiettivo resta dunque recuperare la condizione per potere difendere il titolo al Roland Garros, al via il 25 maggio con finale prevista per l'8 giugno. Quanto alla rincorsa al secondo posto, il ritardo su Alexander Zverev, campione in carica agli Internazionali, è ora di 35 punti. A Madrid, il tedesco affrontera Roberto Bautista Agut nel match d'esordio in programma venerdì 25 aprile.