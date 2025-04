Pallino è diventato grande, ma non mettetegli fretta 

Cina, Italy, sembra un progetto di una nuova associazione per i rapporti bilaterali fra i due Paesi, ma è solo il primo passo per adattarsi alla condizione di refuso che accompagnerà Federico Cinà nei prossimi quindici anni della carriera da tennista. Succede a Fede quel che accadde a Paolo Canè, e a chiunque altro si sia proposto con un accento in uno sport a largo spettro internazionale come il t