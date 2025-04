Bene Darderi e Sonego

Luciano Darderi vince il suo match di debutto piegando con un doppio 6-4 in 74 minuti il francese Quentin Halys (numero 52 al mondo) e si regala un 2° turno contro lo statunitense Francis Tiafoe (numero 17 al mondo). Più dofferta ma comunque vittoria per Lorenzo Sonego: il tennista torinese si è imposto contro il serbo Miomir Kecmanovic (numero 47 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6(4) dopo due ore di battaglia. Sonego molto bravo a salvare tutte e 6 le palle break concesse sfruttandone però solo una delle 9 procurate, l'esito del match è al tie-break dove l'azzurro riesce a portarsi a match-pount sul 6-5 con il serbo che sbaglia il rovescio per la prima gioia sulla terra rossa per l'italiano che al 2° turno affronterà l'australiano Alex De Minaur (numero 7 al mondo).

Gli altri azzurri in gara a Madrid

Attesi sulla terra rossa di Madrid - dove non ci sarà il numero 3 Carlos Alcaraz - anche gli altri azzurri in garaVenerdì 25 sarà invece il turno di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il numero 11 al mondo affronterà il vincitore del match tra Hamad Mededovic e Tomas Etcheverry. Il Martello attende invece l'esito della gara fra Marcos Giron e Learner Tien. Nella giornata di mercoledì, hanno raggiunto i trentaduesimi di finale Flavio Cobolli e Federico Cinà, reduci dai successi su Coleman Wong e Fabian Marozsan. Eliminato invece Fabio Fognini: il taggiasco è andato ko contro Laslo Dere.