MADRID (Spagna) - Cade all'esordio Mattia Bellucci . A Madrid, l'azzurro numero 66 al mondo - già reduce dai ko alle qualificazioni di Barcellona e Monte Carlo - subisce la rimonta del numero 66 Damir Dzumhur , che si impone al termine di una gara dai nervi tesi - il bosniaco ha rifiutato la stretta di mano finale - con il punteggio finale di 4-6 , 6-4 , 6-2 . Sarà dunque Dzumhur ad affrontare il numero 33 Sebastian Baez nell'incontro in programma venerdì 15 aprile (orario da definire). Grande prova di Arnaldi che liquida Coric in tre set col punteggio di 4-6, 6-4, 7-5 e se la vedrà con Djokovic al prossimo turno.

Bene Darderi e Sonego

Luciano Darderi vince il suo match di debutto piegando con un doppio 6-4 in 74 minuti il francese Quentin Halys (numero 52 al mondo) e si regala un 2° turno contro lo statunitense Francis Tiafoe (numero 17 al mondo). Più dofferta ma comunque vittoria per Lorenzo Sonego: il tennista torinese si è imposto contro il serbo Miomir Kecmanovic (numero 47 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6(4) dopo due ore di battaglia. Sonego molto bravo a salvare tutte e 6 le palle break concesse sfruttandone però solo una delle 9 procurate, l'esito del match è al tie-break dove l'azzurro riesce a portarsi a match-pount sul 6-5 con il serbo che sbaglia il rovescio per la prima gioia sulla terra rossa per l'italiano che al 2° turno affronterà l'australiano Alex De Minaur (numero 7 al mondo).

Gli altri azzurri in gara a Madrid

Attesi sulla terra rossa di Madrid - dove non ci sarà il numero 3 Carlos Alcaraz - anche gli altri azzurri in gara. Venerdì 25 sarà invece il turno di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il numero 11 al mondo affronterà il vincitore del match tra Hamad Mededovic e Tomas Etcheverry. Il Martello attende invece l'esito della gara fra Marcos Giron e Learner Tien. Nella giornata di mercoledì, hanno raggiunto i trentaduesimi di finale Flavio Cobolli e Federico Cinà, reduci dai successi su Coleman Wong e Fabian Marozsan. Eliminato invece Fabio Fognini: il taggiasco è andato ko contro Laslo Dere.