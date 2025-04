Sinner nella storia e senza rivali: riuscirà mai qualcuno a tirarlo giù?

Tutti lavorano per Sinner

Non pochi hanno contribuito. Là i doni di Draper e Mensik, vincitori a Indian Wells e Miami. Poi l’assist di Berrettini, con tanti affettuosi saluti dalla Riviera. Infine le chiavi di Madrid, che spalancano le ultime due porte del percorso “ideale” fissato da Sinner in vista del ritorno. La consegna è giunta da parte di Monte-Carlos Alcaraz Garcia (spiegherò dopo il perché dell’irruzione del matronimico) che s’è dovuto far da parte a Madrid e potrebbe farlo anche a Roma (ma non è detto). Lo scrissi un mese dopo l’inizio di questa stramba “squalifica per non aver commesso il fatto”: lavorano tutti per Sinner! Nessuno volendo realmente farlo, si dirà, eppure tutti pervicacemente dalla sua parte. Jack Draper e Jakub Mensik, i cloni di oggi che un dì saranno cicloni, perché gli somigliano per serietà e attenzione alla carriera (non per stile di gioco, Draper in particolare) ma presto dovranno passare - sempre che vi riescano - dal dovuto rispetto che gli mostrano alla possibilità di batterlo davvero. Matteo Berrettini che gli ha sbaraccato Sascha Zverev dalla corsa alla leadership, domandolo in tre set giganteschi sul rosso monegasco e offrendo a Jannik la certezza di presentarsi al rientro da n. 1. Ora Alcaraz Garcia, come spera che tutti imparino a chiamarlo (più difficile titolarlo, ma questo a lui non importa) perché da bravo figlio desidera che mamma Virginia sia ricordata nei suoi prossimi trionfi. «Nella finale di Barcellona ho sentito un fastidio al bicipite femorale sinistro, ma non pensavo fosse grave», ha spiegato Carlos, che durante il match con Rune chiese l’intervento del fisioterapista, ma per la gamba destra. «Sono deluso, Madrid significa giocare davanti alla mia gente, alla mia famiglia, rivedere gli amici. Il tennis è uno sport davvero impegnativo. Si giocano troppe partite di fila, a volte occorre dare tregua al proprio corpo e prendere decisioni difficili». Lui a Madrid ha vinto due volte. «Quest’anno sono andato avanti a Montecarlo, ma la spiegazione è semplice, ho perso subito a Miami e ho potuto prepararmi per la terra rossa. Andrò a Roma, ma voglio essere al cento per cento. Farò nuovi test, se non sarò ancora pronto, il mio prossimo torneo sarà il Roland Garros».