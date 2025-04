I Berrettini agli Internazionali d'Italia: Jacopo con Matteo in doppio

Jacopo Berrettini sarà agli Internazionali d'Italia 2025 . Giocherà infatti in main draw in doppio grazie a una wild card , e lo farà insieme al fratello Matteo . I " Berrettini's ", dunque, potranno dare spettacolo nel loro torneo di casa. Un'occasione speciale, una festa da condividere in questa edizione che promette di battere ogni record.

"Insieme siamo perfetti"

Insieme, i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini hanno giocato per la prima volta nei tornei professionistici al Future F24 a Piombino nel 2015, perdendo al primo turno. La prima vittoria risale al Challenger di Cortina del 2017. Il miglior risultato, invece, con il torneo in cui hanno debuttato in doppio nel circuito ATP, a Cagliari nel 2021. "Insieme saremmo perfetti, anche se non facciamo un fisico in due", scherzavano allora. In quell'occasione hanno raggiunto la semifinale, fermati da Simone Bolelli e Andreas Molteni. Hanno poi disputato altri due tornei ATP, senza ottenere altri successi, a Firenze nel 2022 e ad Acapulco nel 2023.

