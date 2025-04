Cinà fuori da Madrid a testa alta: Korda vince in tre set

MADRID (Spagna) - Disco rosso per Federico Cinà nel secondo turno del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sul rosso alla Caja Magica combined con il WTA 1000. Il 18enne siciliano, oggi n°373 del ranking Atp, ha lottato, ma si è arreso in tre set a Sebastian Korda, n°24 al mondo e 23 del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1. Il tennista americano al terzo turno affronterà il norvegese Casper Ruud (14), che ha battuto il francese Arthur Rinderknech per 6-3, 6-4.