LIVE Da Musetti e Berrettini fino ad Arnaldi-Djokovic: Italtennis in campo a Madrid

Dove vedere i match: diretta tv e streaming

Tutte le gare degli azzurri valide per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid sono in programma sabato 26 aprile a partire dalle ore 11, orario in cui esordirà Musetti contro Etcheverri. I match saranno visibili in diretta su Sky Sport (canale 203) e in streaming su Now Tv.