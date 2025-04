MADRID (Spagna) - Buona la prima per Lorenzo Musetti (testa di serie numero 10) al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha vinto in due set il match di 2° turno contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry (numero 51 al mondo) con il punteggio di 7-6(3) , 6-2 dopo un'ora e 50 minuti. Lorenzo si complica la prima frazione perché trova il break (4-2) ma lo perde subito per poi, però, vincere con autorità il tiebreak 7-3. Nella seconda frzione trova il break al 5° gioco e questa volta non si gira più piazzando un parziale di 4 giochi consecutivi per archiviare la pratica argentina. Al prossimo turno Musetti attende il vincente di Tsitsipas-Struff .

Sonego eliminato, avanza De Minaur

Si ferma la 2° turno l'avventura di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set dall'australiano Alex De Minaur (numero 7 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 15 minuti. Sonny parte bene strappando subito il servizio all'avversario ma poi subisce la rimonta di questi che infila un parziale di 4 giochi consecutivi per chiudere 6-2 in 35'. Sonego non riesce ad entrare in partita e anche ad inizio 2° set arriva il break di De Minaur per volare sul 4-1 e mandare i titoli di coda. Il torinese non è mai stato in partita, pochissimi punti con la prima, 4 doppi falli e tanti errori gratuiti (32).

Upset Arnaldi! Djokovic eliminato in 2 set

Un grande Matteo Arnaldi piazza l'upset del torneo eliminando la testa di serie numero 4 noché Novak Djokovic. Il tennista sanremese si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti un match dove il serbo ha concesso e regalato molto venendo punito.

Djokovic rimonta il break di svantaggio nel 1° set ma poi commette due doppi falli consecutivi all'8° gioco per mandare Matteo a servire sul 5-3, l'azzurro non trema e chiude la prima frazione. Nella seconda Arnaldi ringrazia ancora gli errori gratuiti della leggenda e si prende il break poi confermato rimontando dallo 0-40 per il 5-3. L'azzurro va a servire sul 5-4 e non trema tenendo a 15 la battuta per regalarsi il 3° turno dove affronterà il bosniaco Dzumhur.