Djokovic, Arnaldi apre la crepa: "Forse l'ultima volta. In vent'anni mai provato questo"

"Novak è il mio idolo, ero già contento di poterci giocare contro, perchè non era mai successo. Invece l'ho battuto è incredibile". Così Matteo Arnaldi commenta il successo su Novak Djokovic , che consente all'azzurro di accedere ai sedicesimi di finale di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Mágica, il numero 44 Atp si impone in 2 set sull'ex numero 1 al mondo con il punteggio finale di 6-3, 6-4. Uno score che oltre a valere il primo precedente fra i due, vede il serbo rimediare il secondo ko consecutivo in un Masters 1000 per la prima volta dal 2018. Il tabellone prevede ora il march contro Damir Dzumhur , che negli incontri precedenti ha battuto Sebastian Baez e Mattia Bellucci . I due si affronteranno per la prima volta in carriera: match in programma domenica 27 aprile (orario da definire).

Arnaldi: "Me la stavo facendo sotto"

Queste le parole dell'azzurro: "Per riuscirci ho dovuto giocare al mio meglio. Sapevo che lui non è in un gran momento di forma così ho cercato di portare avanti gli scambi e cercar di farlo sbagliare. Ovviamente ero molto teso all'inizio, quasi me la facevo sotto, anche perchè da quando avevo 9 o 10 anni ho cominciato a guardare le sue partite, ma poi con l'andare avanti della partita mi sono calmato. Sono stato contento di prendere il break per primo, perchè sapevo che prima o poi me l'avrebbe fatto lui. E' stato tutto perfetto". Anche Djokovic è stato invitato a rispondere sull'incontro. Nei giorni precedenti il debutto, il serbo aveva dichiarato di avere basse aspettative sul proprio cammino a Madrid.

Djokovic: "Arnaldi un giocatore migliore"

"Ovviamente, quando perdi una partita, non ti senti bene. Sapevo che sarebbe stata una prima partita del torneo molto dura. Lui è un giocatore di altissima qualità e io non ho molte partite sulla terra battuta. Mi ero allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per giocare una partita. La cosa positiva è che mi sono divertito molto di più che a Monte Carlo o in altri tornei, quindi è un bene, ma il mio livello tennistico non è ancora quello che vorrei. È quello che è: ho perso contro un giocatore migliore". Djokovic ha poi risposto sulla possibilità che il ko contro Arnaldi possa essere stata la sua ultima partita a Madrid.