Berrettini, rimonta di cuore a Madrid: Giron ko, ecco chi trova ora

MADRID (Spagna) - Dopo il successo di Musetti e la super vittoria di Arnaldi contro Djokovic , anche Matteo Berrettini stacca il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Una vittoria in rimonta quella del tennista romano che ha regalato molti momenti di apprensione: dall'incapacità di chiudere il primo set, completamente regalato al tie-break a Marcos Giron , fino alla clamorosa rimonta al terzo set dopo essere stato massaggiato dal fisioterapista per il solito problema all'addome. Una vittoria di cuore e carattere quella del 'martello' che nel prossimo turno se la vedrà con il britannico Jack Draper . Restano da verificare le condizioni di Berrettini visti anche i prossimi impegni sulla terra rossa tra i quali gli Internazionali e il Roland Garros.

Berrettini-Giron, la partita

Nel primo set, il tennista romano sciupa due palle break nel quarto game e il punteggio resta in equilibrio sul 3-3. Matteo spreca altre tre occasioni al decimo game con lo statunitense che resta a galla sul 5-5. Alla fine serve il tie-break per definire il primo set con Berrettini che commette troppi errori regalando sul 7-3 l'1-0 a Giron. Nel secondo set lo spartito sembra seguire quello del primo, ma con un Berrettini quasi scoraggiato dalle occasioni perse nel primo atto. Nessuna chance di break e punteggio sul 4-4, così anche nel secondo set si va al tie-break. Due occasioni di set point per l'azzurro che non approfitta e sul 6-6 si cambia nuovamente campo. Nel momeno decisivo commette doppio fallo Giron e al terzo set point Berrettini prolunga tutto al terzo e decisivo set chiudendo sull'8-6. Prima dell'inizio del terzo set, Berrettini chiede l'intervento del fisioterapista per un problema all'addome. Dopo il medical timeout, l'azzurro inizia al servizio e nel secondo game scippa il servizio a Giron portandosi sul 2-0. Nel momeno di massima difficoltà, il tennista romano si esalta e piazza il doppio break che lo lancia sul 4-0; Giron reagisce con il punto del 5-1, ma alla prima occasione utile Berrettini porta a casa il match chiudendo in 6-1.