Sinner fenomeno dal cuore d’oro, l’ultimo annuncio: “È un onore”

Nasce la Fondazione Sinner. Il campione azzurro taglia il nastro alla nuova organizzazione no-profit pensata per sostenere programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie rivolte ai bambini di tutto il mondo. Il numero 1 Atp - il cui ritorno in campo è previsto agli Internazionali d'Italia - ne aveva anticipato la costituzione in seguito al torneo d'esibizione di Riad che era valso un montepremi da 6 milioni di euro. "Sto per varare una Fondazione, non voglio dire nulla di specifico fino a quando non sarà ufficiale. Ogni giocatore ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione", aveva dichiarato l'altoatesino. Ad ufficializzare l'inaugurazione della Fondazione è ora lo stesso Sinner con una nota diffusa sui propri canali:"Per me è un onore sostenere bambini e giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita".