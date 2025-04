Internazionali d'Italia, Binaghi: "Questo potrebbe essere l'anno buono però..."

"Mercoledì incomincia il tabellone principale . Ma le teste di serie come Sinner , Berrettini e Musetti, giocano un turno avanti. Quindi entreranno in campo venerdì e sabato della prossima settimana. Siamo pronti, è tutto pronto, è tutto nuovo. La finale è sold out da due mesi ma tutto il resto si trova ancora anche perché gli spazi sono molto più grandi. Abbiamo realizzato con Sport e Salute questo bellissimo nuovo stadio all'interno dello stadio dei Marmi dedicato a Mennea . Quindi sarà tutto nuovo. Tutto più bello, tutto più grande. Speriamo di riuscire a vincere, non lo facciamo in singolare maschile o femminile da circa 50 anni. Questo potrebbe essere l'anno buono, però non bisogna avere troppa pressione", ha proseguito Binaghi .

"L'unica cosa che ci manca"

"Cosa mi aspetto nel mondo del tennis italiano per i prossimi anni? Mi aspetto di non essere travolto. L'unica cosa che a noi ci manca è vincere gli Internazionali d'Italia, ci mancano da 50 anni. Gli atleti italiani lanciano messaggi straordinari, sono ragazzi semplici con grandi valori, grandi principi e per noi sono un grande orgoglio più per quello che dicono fuori dal campo e per come commentano le loro prestazioni rispetto a quello comunque straordinario, che sono i risultati che raccolgono in campo", ha concluso.