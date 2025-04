Blackout a Madrid, Arnaldi-Dzumhur non si vede in tv ma Matteo vola agli ottavi!

Blackout in Spagna: cosa sta succedendo

Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza corrente e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l'aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull'accaduto. I cittadini di tutte le regioni e del Portogallo hanno segnalato un'interruzione di corrente elettrica poco dopo mezzogiorno. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali. Il blackout elettrico in Spagna sta avendo ripercussioni anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta Catalogna francese. Lo scrive il quotidiano locale l'Independant.